“Gepanzerter Traktor” befreit die Ukraine von russischen Minen

Der Armtrac 400 ähnelt einem riesigen gepanzerten Traktor mit einer 3 Meter breiten Schaufel an der Vorderseite. Die Schaufel ist mit stumpfen Zähnen ausgestattet, die sich auf einem hydraulischen Rotor bewegen. Damit pflügt sich der Armtrac 400 sozusagen durch die Erde und lässt die dortigen Minen explodieren. Der Armtrac 400 kann ferngesteuert werden, es gibt aber auch eine Fahrerkabine .

"Jeden Tag entschärft der staatliche Rettungsdienst zwischen 1.000 und 1.500 Stück Munition. Der Armtrac 400 wird uns helfen, das Leben von Zivilisten und das Leben von Rettungskräften zu schützen, die bei ihrer Arbeit ständig Gefahr laufen, von Minen in die Luft gesprengt zu werden“, sagte Serhiy Kru, Leiter des staatlichen Notdienstes der Ukraine in einer Pressemitteilung.

Enorme Mengen an Minen und Munition

Durch den Krieg werden enorme Mengen an noch scharfer Munition und Minen zurückgelassen. “Ein Jahr Krieg entspricht 10 Jahre Entminung”, sagt Oleksii Dokuchaev, Kommandant der Minenräumungsoperation in Charkiw, gegenüber Associated Press. “Sogar jetzt finden wir noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.”

Der einfachste und günstigste Weg, Minen aufzuspüren, war bisher mit Metalldetektoren. Aber auch Hunde, die die Sprengsätze erschnüffeln können, werden in der Ukraine eingesetzt. Der Jack Russell Terrier Patron wurde sogar vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für seine Dienste ausgezeichnet. Er erschnüffelte mehr als 200 Minen.

Entminungsgerät kostete 500.000 Euro

Mit dem etwa 500.000 Euro teuren Armtrac 400 soll die Arbeit aber deutlich schneller und sicherer werden. Das Geld stammt dabei von der Spendenplattform United24, die von der ukrainischen Regierung ins Leben gerufen wurde. Der Kauf von weiteren Entminungsgeräten ist geplant.