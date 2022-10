Glupschaugen sollen selbstfahrende Autos sicherer machen

Forschende aus Japan haben gezeigt, dass ein einfaches Upgrade für autonome Autos das Risiko verringern kann, unentdeckte Fußgänger*innen anzufahren. Den Forschungserbnissen zufolge könne ein Paar animierte Glupschaugen es Passant*innen deutlich machen, dass sie gesehen wurden oder nicht. Während man also heute noch mit dem oder der Fahrzeuglenker*in Blickkontakt aufnimmt, um zu kommunizieren, tut man dies in diesem Fall mit dem Fahrzeug selbst.

In einem kürzlich auf der International Conference on Automotive User Interfaces vorgestellten Paper haben die Forscher*innen der Universität Tokio und der Universität Kyoto ein Experiment demonstriert, bei dem ein Golfwagen mit einem übergroßen Paar manuell gesteuerte animierte Augen ausgestattet wurde. 4 Verkehrsszenarien wurden damit nachgestellt, einmal mit Glupschaugen, einmal ohne. Bei diesen näherte sich das Auto den Fußgänger*innen, welche die Straße überqueren wollten.

3 Sekunden Entscheidungszeit

In einem Szenario wurde die Person bemerkt und das Auto hielt an, in einem anderen wurde sie nicht bemerkt und das Auto fuhr weiter. Im Anschluss wurden diese beiden Experimente wiederholt, diesmal mit angebrachten Glupschaugen. In einem Fall wurde die Person angesehen, in einem anderen nicht.