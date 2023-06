Google löscht das Albumarchiv: E-Mail verunsichert Nutzer

Schon am 19. Juli verschwinden Fotos, warnt Google. Was genau da bedeutet, ist nicht ganz klar.

Seit 2004 gehört die Bildverwaltungssoftware Picasa zu Google. 2006 wurde Picasa Web Album geschaffen – ein Cloud-Backup für Fotos in Picasa. Picasa Web Album wurde 2013 zu Google+ Photos . 2015 entstand aus Google+ Photos wiederum Google Fotos , das es heute noch gibt. Das gescheiterte soziale Netzwerk Google+ wurde Anfang 2019 abgedreht.

Die Verwirrung beginnt damit, dass die meisten User*innen noch nie etwas vom Albumarchiv gehört haben – geschweigedenn es „vor Kurzem angesehen“ haben. Um Albumarchiv zu erklären, muss man etwas weiter in die Google-Vergangenheit zurückblicken.

Google empfiehlt darin, einen Datenexport zu machen, damit nichts verloren gehen. Doch was genau dahintersteckt, ist nicht klar. Auch die verlinkte Website , die Teil der „Hilfe zu Picasa und Picasa-Webalben“ ist, liefert nicht mehr Informationen, als das E-Mail.

So sieht das Albumarchiv aus

Das findet man im Albumarchiv

Das Albumarchiv kann über die Adresse https://get.google.com/albumarchive/ aufgerufen werden. Dort erwartet euch ein simples Interface mit Unteralben. Man kann sich die Bilder und Videos ansehen, herunterladen und löschen, aber nichts hochladen.

In meinem Fall befindet sich darin nur ein Ordner mit „Fotos aus Hangouts“. In diesem Ordner sind weitere Ordner für alle Einzel- und Gruppen-Chats. Hier finden sich Fotos und Videos, die vor 22. März 2022 in Einzel- und Gruppenchats hochgeladen wurden. Danach wurde Hangouts nämlich zu Google Chats. Und Google-Chats-Inhalte werden nicht im Albumarchiv angezeigt.

Und was wird gelöscht?

Das Albumarchiv wird ab dem 19. Juli nicht mehr aufrufbar sein. Das heißt aber nicht, dass die darin sichtbaren Inhalte gelöscht werden. Sieht man sich die Google-Mail genauer an, steht darin: „Inhalte, auf die ausschließlich über das Albumarchiv zugegriffen werden kann, werden ab dem 19. Juli gelöscht.“ Google listet im Mail noch auf, was gelöscht wird:

Seltene Fälle wie kleine Fotos in Miniaturansicht, Albumkommentare oder „Gefällt mir“-Angaben Einige Google Hangouts-Daten aus dem Albumarchiv Hintergrundbilder, die vor 2018 in die Designauswahl von Gmail hochgeladen wurden

Punkt 1 ist klar: Was direkt im Album passiert ist, ist weg. Punkt 3 ist auch verständlich. Punkt 2 hat aber Erklärbedarf. Hier wird Google hoffentlich noch mehr Infos liefern, bevor die Deadline am 19. Juli erreicht ist.

Es ist aber anzunehmen, dass alle Fotos und Videos, die in Hangouts geteilt wurden, auch weiterhin in Google Chats sichtbar bleiben. Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann mit dem Google Datenexport das Albumarchiv herunterladen: https://takeout.google.com/takeout/custom/album_archive.

So erhält man alle Mediendateien im Albumarchiv, jeweils mit einer JSON-Datei, die Daten dazu enthält. Öffnet man diese zB. mit dem Editor, sieht man wie oft das Bild angesehen wurde, wann es hochgeladen und wann es erstellt bzw. gemacht wurde.