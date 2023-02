Livestream: Google stellt KI-Neuigkeiten vor

Nachdem am Montag ein Ausblick auf den Start von Googles ChatGPT-Konkurrenten gegeben wurde, gibt es jetzt weitere Ankündigungen.

Am Montag hat Google per Presseaussendung den Start seines ChatGPT-Konkurrenten Bard angekündigt. Bard nutzt eine abgespeckte Version von Googles künstlicher Intelligenz LaMDA (Language Model for Dialogue Applications).

Am heutigen Mittwoch wurde eine weitere Veranstaltung angesetzt, die sich der Frage widmen soll, wie künstliche Intelligenz die Google-Produkte verbessert. Welche Ankündigungen dabei konkret kommen sollen, wurde im Vorfeld nicht verraten.

Die Präsentation wird auf YouTube gestreamt. Der Start erfolgt um 14:30, hier der Livestream:

Update 15:10: Der Livestream ist zu Ende. Eine Aufzeichnung gibt es vorerst nicht, Google hat das YouTube-Video auf privat gestellt.