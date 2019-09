Google Maps lässt UFO über Area 51 fliegen

Eigentlich wollten vergangenes Wochenende laut einer Facebook-Veranstaltung Millionen Menschen die Area 51 stürmen, um nach Außerirdischen zu suchen. Stattdessen tauchten nur wenige Schaulustige und einige Kostümierte auf, die wenig später wieder abzogen. Wer dennoch UFOs über dem Gebiet des Stützpunktes der US-Luftwaffe sehen will, dem wird auf Google Maps geholfen, berichtet CNet.

Denn Google hat an der Stelle in seinem Kartendienst ein „Eastegg“ versteckt. Zu sehen ist es, wenn man auf Google Maps nach „Groom Lake“ in der Wüste von Nevada sucht, auf Satellitenansicht umstellt und den kleinen gelben Mann, der sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms befindet, über das Gebiet zieht.