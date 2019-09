Zwei YouTuber bei Area 51 verhaftet

Am 20. September findet das Facebook-Event namens „Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us“ statt, das mittlerweile zur Internet-Sensation geworden ist. Rund 2,1 Millionen Menschen haben mittlerweile zugesagt. Der Hype darum hat offenbar auch die holländischen YouTuber Ties Granzier (20) und Govert Sweep (21) dazu veranlasst, dem Militärgelände vorab einen Besuch abzustatten.

Was auch immer sie planten, verlief offenbar nicht ganz optimal. So wurden sie von der Polizei vor Ort festgenommen, nachdem sie sämtliche Verbotsschilder ignoriert haben und knapp fünf Kilometer in den abgesperrten Bereich vorgedrungen sind. Dabei hatten sie neben Smartphones auch Laptops, Kameras und eine Drohne dabei, wie aus einer offiziellen Mitteilung der Behörden hervorgeht.

Gegenüber der Polizei erklärten die Niederländer, dass sie Englisch sprechen und die Hinweisschilder auch gesehen haben, sie aber schlichtweg ignorierten. “Sie wollten sich das Gelände anschauen und wiesen die Polizei darauf hin, dass sie YouTuber sind", heißt es in der Stellungnahme.