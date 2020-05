Google Maps zeigte "Adolf-Hitler-Platz" auf Berliner Karte

Bei Googles Kartendienst Maps war in Berlin zeitweise ein Adolf-Hitler-Platz zu finden. Den Platz im Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf fand man bei der Suche nach dem Namen des NS-Führers in kleiner Schrift unter der heutigen Bezeichnung, berichtete die Zeitung "B.Z." am Donnerstag. Er wurde offenbar erst am Donnerstagabend nach dem Bericht entfernt.