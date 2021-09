Google zahlt Milliarden für Bürogebäude in New York

Trotz des Trends zum Arbeiten von Zuhause steckt Google über zwei Milliarden Dollar in den Kauf eines Bürogebäudes in New York. Es soll das Herzstück von einem Gebäudekomplex des Internet-Konzerns im Südwesten Manhattans werden, schrieb Finanzchefin Ruth Porat in einem Blogeintrag von Dienstag.

Das Gebäude mit dem Namen St. John's Terminal - ein ausgebauter früherer Güterbahnhof - ist schon von Google gemietet. Jetzt kauft es der Konzern für 2,1 Mrd. Dollar (1,8 Mrd. Euro).

New York ist mit 12.000 Beschäftigten der zweitgrößte Google-Standort außerhalb der Zentrale im kalifornischen Mountain View.