Google späht keine Studenten-E-Mails mehr aus

Das geschieht unter anderem auch an der Universität Salzburg. 18.000 Studierende dort haben keine Wahl: Sie müssen Google Mail verpflichtend nutzen. Ebenso gibt es in Wien wie berichtet bereits mehrere Schulen, die das Bildungsangebot von Google nutzen. Der E-Mail-Dienst war zwar bereits bislang werbefrei, die E-Mails der Studierenden wurde jedoch unter anderem zu Werbezwecken gescannt und indiziert.

Nun kündigte Google in einem Blogeintrag an, dass die E-Mails ab sofort nicht mehr zu Werbezwecken gescannt werden. Bisher war es auch möglich, dass Administratoren selbst entscheiden konnten, ob den Studierenden Werbeinhalte angezeigt werden sollen. Auch diese Funktion hat Google nun endgültig beseitigt. „Wir haben das Scannen zu Werbezwecken in Gmail für Schüler und Studierende permanent abgedreht. Google kann keine Daten von Studierenden mehr für Werbezwecke abgreifen“, heißt es seitens des Konzerns. Mit dieser Entscheidung wolle man das Google-Erlebnis für Studierende bereichern, so Google.