Google+ überzeugt im futurezone-Test

Einfacher Einstieg

Derzeit befindet sich Google+ noch in einer geschlossenen Beta-Testphase, Nutzer erhalten nur über eine Einladung oder über einen kleinen Trick Zugang zu dem Netzwerk. Hat man es über einen dieser Wege hinein geschafft, bedarf es nur einer kurzen Orientierungsphase, das Prinzip von Google+ ist schnell durchschaut – nicht zuletzt, da es in vielen Punkten ohnehin dem von Facebook bekannten System ähnelt. Profilseite, Statusmeldungen, Fotos uploaden und ganz allgemein Inhalte teilen, das wirkt sofort vertraut.

Auch wie man sein Profil gestaltet, die Angabe von Interessen und Benachrichtungen, die man über Aktivitäten im Netzwerk erhält – ein Facebook-Kenner, weiß wie das funktioniert. Etwas weniger vertrauenserweckend ist es vielleicht, dass beim Erstellen des Accounts das persönliche Picasa-Konto mit den dort verfügbaren Fotos zwingend verknüpft werden muss. Das dient Google allerdings dazu, dass im Profil dann bereits ein Foto angezeigt wird. Wer zuvor eine Google-Profilseite hatte, dem wird diese durch die Anmeldung bei Google+ automatisch durch das neue Profil ersetzt.

Circles: Leute finden, Leute einteilen

Bei den Circles wird es in Google+ erstmals wirklich interessant. Mit dieser Funktion, ordnet man jeden einzelnen Kontakt von Anfang an einem bestimmten Kreis (Familie, Freunde, Kollegen) zu. Das Prinzip ist zwar ähnlich den Facebook-Freundeslisten, in der Umsetzung jedoch sehr viel einfacher, klarer strukturiert: Per Drag&Drop zieht man die Personen in einen, oder auch mehrere Kreise. Der große Vorteil gegenüber Facebook: Die Personen werden schon beim Aufnehmen ins persönliche Netzwerk zugeordnet – das System erinnert an jenes von Diaspora, das mit den „Aspekten“ im Grunde dieselbe Funktion bietet. Das ist übersichtlicher und bringt von Anfang an einen guten Überblick über die unterschiedlichen Kontakt-Gruppen. Im Untermenü „Circles“ schlägt Google+ automatisch bestehende Google-Kontakte aus Gmail vor und zeigt an, wer schon im Netzwerk ist und wer nicht. Personen können aber auch einfach auf gut Glück gesucht werden.

Will man dann einen Inhalt teilen, kann jedes mal genau ausgewählt werden, an welche der Kreise der Content geschickt wird. Ergänzend gibt es die Möglichkeit, Leuten auch einfach zu folgen (wie man es von Twitter kennt), ohne das die Person das bestätigen muss. Dann bekommt man allerdings nur jene Postings angezeigt, die der betreffende Nutzer unter „öffentlich“ ausgeschickt hat. Wer keine Inhalte außerhalb seines selbst gewählten Netzwerks sehen will, sollte auf das „öffentlich“ posten komplett verzichten.

1 minus für Privatsphäre

Mit diesem Circles-Prinzip, das gut durchdacht scheint, hat Google+ tatsächlich einen Trumpf im Ärmel. Der Nutzer erhält volle und vor allem sehr einfache Kontrolle darüber, wer was zu sehen bekommt. Circles können unbegrenzt vom User selbst neu angelegt und benannt werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich jedoch, die Kreise auf eine überschaubare Zahl zu begrenzen, sonst könnte später, wenn sich einmal hunderte Kontakte angesammelt haben, der Überblick verloren gehen. Jede Person kann selbstverständlich auch mehreren Circles zugeordnet werden, dadurch entstehen dann auch Überschneidungen und am Ende ist man vielleicht doch nicht mehr sicher, wem man gerade welches Foto gezeigt hat.

Ergänzend zur Circles-Einteilung gibt es auch die typischen Privatsphäre-Einstellungen, über diese etwa kontrolliert werden kann, welche Personen/Kreise Interessensangaben sehen können, ob man etwas überhaupt ganz öffentlich oder doch lieber nur für sich selbst sichtbar macht. Ein Minus gibt es dafür, dass wie auch Facebook, die meisten Einstellungen nach Opt-out funktionieren und die Vorauswahl "öffentlich" lautet. Dafür hat man aber die Möglichkeit, beim Ausfüllen eines Punktes auch direkt die passende Privatsphäre-Einstellung zu wählen. Füllt man gar nichts aus, ist natürlich auch nichts zu sehen. Außerdem kann man sich für jede einzelne Person vorab anzeigen lassen, wie das eigene Profil für den jeweiligen Nutzer erscheint.

Datenschutz-Lücke

Wenig erfreulich ist die erste Datenschutz-Lücke, die offenbar von der Financial Times aufgedeckt wurde. Dabei handelt es sich um sogenanntes „Re-Sharing“, ähnlich wie wenn auf Twitter ein Posting weiterverbreitet wird. So kann man zwar festlegen, einen Inhalt zum Beispiel nur mit dem Kreis „Freunde“ zu teilen. Jede Person in dem Circle kann den Inhalt dann jedoch wiederum teilen und damit geht dieser dann auch an andere Personen, die mit der ursprünglichen Person, die den Inhalt gepostet hat, möglicherweise überhaupt nicht mehr in Kontakt stehen. Das kann soweit gehen, dass ein völlig privates Foto, das man vielleicht nur 3 Personen gezeigt hat, plötzlich komplett öffentlich ist. Es gibt zwar eine Option "Disable Reshare", über die man das Weiterverbreiten der Postings unterbinden kann. Diese kann jedoch erst nach dem Veröffentlichen eines Beitrags ausgewählt werden und ist nicht auf den ersten Blick zu finden. Standardmäßig ist die Funktion auf "Enable" gestellt und damit grundsätzlich jedes Posting zunächst einmal frei zur Weiterverbreitung.

Google wurde mittlerweile offenbar auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Da sich Google+ derzeit in der Testphase befindet, darf gehofft werden, dass die Lücke in Kürze geschlossen wird.