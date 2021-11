Ganze LKW-Ladung an Grafikkarten gestohlen

Grafikkarten sind derzeit knappes Gut. Gründe dafür sind etwa ihr möglicher Einsatzzweck für das Krypto-Mining sowie die weltweit grassierende Chip-Knappheit. Dass sie so rar sind, lässt auch die Preise steigen - und macht sie offenbar auch zum Ziel für Kriminelle.

Wie der Chef des Grafikkarten-Herstellers EVGA in einem Posting in einem Forum bekannt gab, wurde eine ganze LKW-Ladung an Grafikkarten im US-Bundesstaat Kalifornien gestohlen. Der LKW war demnach von San Francisco zu einem Lager in Südkalifornien unterwegs.

“Diese Grafikkarten sind sehr gefragt und haben jeweils einen geschätzten Verkaufswert von 329,99 bis zu 1959,99 Dollar, schreibt Jakob Freeman.

Handel mit Diebesgut illegal

Freeman fordert jede*n, der etwas zu dem Diebstahl wissen könnte auf, sich zu melden. Auch weist er darauf hin, dass der Kauf oder Verkauf von Diebesgut illegal sei. Kunden, die EVGA-Grafikkarten - etwa über Kleinanzeigenportale - gekauft haben, können anhand der Seriennummer auf dieser Webseite feststellen, ob ihre Karte aus der gestohlenen Ladung stammt.

Welche Konsequenzen das dann für den oder die betroffene*n Kund*in hat, ist unklar. In einer Stellungnahme gegenüber The Verge sagt Freeman, man werde das “von Fall zu Fall” entscheiden.