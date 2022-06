Für je 9.500 Personen sollten die beiden Kreuzfahrtschiffe „Global Dream I & II“ Platz haben. Kein Kreuzer erreichte, gemessen an der Anzahl der Passagier*innen, je diese Größe. Auch die Attraktionen sollten Rekorde brechen: Sie hätten über die größten Kinosäle auf einem Schiff und die längsten Achterbahnen auf hoher See verfügen sollen.

Die beiden Kreuzfahrtschiffe "Global Dream I & II" werden wohl nie in See stechen.

Schrotten bringt mehr Profit

Vor allem aufgrund der Einrichtung lassen sich die beiden Schiffe nur schwer verkaufen, wie NTV berichtet. Sie seien speziell auf die Bedürfnisse asiatischer Kund*innen zugeschnitten und nicht auf europäische oder amerikanische, was Abnehmer*innen abschrecke. Hinzu kommt, dass Global Dream II bei den aktuellen Rohstoffpreisen als Schrott mehr wert sein dürfte als im Ganzen.

Der Platz, den die beiden Kreuzfahrtschiffe in den norddeutschen Werften belegen, ist ebenfalls begehrt. Denn in Zukunft will das Unternehmen Thyssenkrupp hier U-Boote bauen. Die deutsche Marine möchte in einer der beiden Werften ihre Schiffe warten. Vor der Übergabe muss der Insolvenzverwalter die beiden Werften allerdings räumen.