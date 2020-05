Großes Kino: Der Sound wird lebendig

Aktuell gibt es ungefähr 60 Kinofilme und 200 Kinos weltweit – sieben davon in Deutschland, eines in Österreich – die für Dolby Atmos ausgelegt sind. Ganze drei Tonstudios in Deutschland können derzeit mit Dolby Atmos arbeiten. Eines davon wird von Rotor Film in den Babelsberg Filmstudios in Potsdam betrieben, wo der futurezone Einblicke in das Mastering von Dolby Atmos gewährt wurden. Mit "Lost Place" ist hier der erste Kinofilm in Europa nativ in Dolby Atmos abgemischt worden.