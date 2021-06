Grüner Pass führt zu Rekord-Ansturm auf Handy-Signatur

Die Handy-Signatur ist derzeit in aller Munde: Mit ihr bekommt man die Impf-, Test- und Genesungszertifikate im „Grünen Pass“. Dieser ist im Sommer ab 1. Juli der Schlüssel zum Reisen in der EU. Die Nachfrage nach der Handy-Signatur ist gerade dementsprechend groß, wie A-Trust auf futurezone-Nachfrage bestätigt: „Da die Handy-Signatur Grundvoraussetzung für das digitale Abrufen des Impfpasses ist und auch als Login für ELGA fungiert, verspüren wir einen deutlichen Anstieg an Neuaktivierungen.“ A-Trust ist das Unternehmen, das hinter der Handy-Signatur steckt.

200.000 Neuanmeldungen in zwei Wochen

„Normalerweise zählen wir 30.000 – 40.000 Neuaktivierungen pro Monat. Im April wurden beinahe 70.000 Handy-Signaturen aktiviert, der Mai brach sämtliche Rekorde mit über 170.000. Der Juni wird die Rekordmarke weiters überschreiten, in den ersten beiden Juniwochen wurden alleine schon über 200.000 Handy-Signaturen ausgestellt“, auf die Frage wie viele Neuanmeldungen es derzeit gebe.

Am Montag kam es deshalb sogar zu extrem langsamen Ladezeiten: Alle wollten gleichzeitig die Impfzertifikate im Grünen Pass auf gesundheit.gv.at mit Handy-Signatur abrufen und runterladen. „Die Handy-Signatur hat am Montag an sich funktioniert, durch den großen Ansturm kam es bei manchen User*innen vereinzelt zu leichten Verzögerungen bei der Nutzung. Es wurden umgehend und werden weiterhin laufend Optimierungen zur weiteren Performancesteigerung getroffen“, so A-Trust.

Auch Nutzungszahlen steigen

Während die Handy-Signatur im Durchschnitt um die 100.000 mal pro Tag verwendet wurde, stiegen die Signaturen pro Tag während der Corona-Krise auf das Doppelte an. Alleine am Montag wurden aber laut A-Trust 400.000 Signaturen durchgeführt. Aktuell nutzen 2,1 Millionen Bürger*innen die Handy-Signatur aktiv. In der einer Stunde wurden zuletzt 21.238 Signaturen und 1135 Aktivierungen vorgenommen.