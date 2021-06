Grüner Pass: So landet der Impfnachweis in der Apple Wallet

Die Impfungen sind jetzt auch im Grünen Pass verfügbar. So bekommt man ihn bequem aufs Smartphone.

Seit dem Wochenende stehen auch die Impfungen im Grünen Pass zur Verfügung. Das bedeutet für rund 4,46 Mio. Österreicher*innen, dass sie ihre Impf-Zertifikate runterladen können - derzeit allerdings nur als PDF. Geimpfte sollen sich das EU-Zertifikat laut Gesundheitsministerium auf jeden Fall besorgen, so die Empfehlung. Wer den Grünen Pass braucht In Österreich werden auch die bisherigen Nachweise aus dem e-Impfpass zwar akzeptiert, will man in ein EU-Land reisen, werden diese Ausdrucke aber nicht anerkannt, sondern nur der Nachweis mittels QR-Code und EU-Zertifikat. Dies gilt ab 1. Juli 2021.

Rechts oben befindet sich der Login-Knopf zum Einloggen ins Portal auf gesundheit.gv.at © Screenshot

Schritt für Schritt zum Grünen Pass An den Grünen Pass kommt ihr über das Portal gesundheit.gv.at - hier werden alle Test-, Genesenen- und Impfzertifikate gesammelt und gespeichert. Wie Getestete an ihre Zertifikate kommen, haben wir bereits an dieser Stelle erklärt. Bei Geimpften ist es ähnlich. So funktioniert es: Ihr loggt euch via gesundheit.gv.at mit eurer Handy-Signatur oder Bürgerkarte ein (sofern ihr es trotz der am Montag auftretenden Probleme schafft)

mit eurer oder ein (sofern ihr es trotz der am Montag auftretenden Probleme schafft) Danach wird euch eine Anwendung namens " Grüner Pass " angezeigt.

" angezeigt. Mit Klick darauf werden euch unter Tests, Genesung oder Impfung eure Zertifikate angezeigt.

eure angezeigt. Mit Rechtsklick könnt ihr die PDF-Dokumente (jeweils eines für Erst bzw. Zweitimpfung) herunterladen, speichern und ausdrucken.

So sieht das Impf-PDF aus © Screenshot

Auf dem PDF zur Impfung seht ihr an der linken Seite ein QR-Code und rechts oben steht groß: „EU Digital Covid Certificate“. So heißt der Grüne Pass auf EU-Ebene, denn die Bezeichnung „Grüner Pass“ ist nur die umgangsprachliche, die in Österreich verwendet wird. Die EU hat sich auf ein anderes Wording geeinigt. Das PDF-Dokument enthält einen Unique Certificate Identifier, der EU-konform gestaltet ist und vor allem für den Abfragenden wichtig ist. Abgefragt werden kann die Gültigkeit des Dokuments über eine Web-Anwendung namens qr.gv.at. Dort kann man auch selbst nachprüfen, ob der QR-Code funktioniert und was für Informationen über einen zu sehen sind, wenn man bei Events oder beim Grenzübertritt seinen Nachweis herzeigt.

Grüner Pass ins Apple Wallet oder Wallet Apps auf Android Da es eher unpraktisch ist, mit einem ausgedruckten Zettel als Grünen Pass herumzulaufen, hat ein junger Entwickler eine Lösung gebastelt, mit der iOS-Nutzer*innen ihr Zertifikat in die Apple Wallet oder in Wallet-Apps unter Android laden können und auf diesem Weg am Handy ständig mit sich führen können. Der Entwickler Fabian Pimminger hat das Tool am Sonntag der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und bis Montag eine unglaublich hohe Resonanz darauf bekommen. Erste User*innen haben es bereits am Flughafen verwendet, um ihre Zertifikat auf diesem Weg herzuzeigen. So funktioniert der Corona Pass von Fabian Pimminger: Ihr müsst euer Zertifikat zuerst wie oben beschrieben von gesundheit.gv.at herunterladen .

. Danach müsst ihr es auf dieser Website hochladen .

. Weil ihr damit eure sensiblen Gesundheitsdaten hochlädt, hat Pimminger eine leicht verständliche Datenschutzerklärung verfasst, was dort mit euren Daten passiert, wenn ihr das macht. Sie werden bei dem Vorgang nämlich temporär zur Verarbeitung gespeichert, nach der Session aber wieder gelöscht .

hochlädt, hat Pimminger eine leicht verständliche verfasst, was dort mit euren Daten passiert, wenn ihr das macht. Sie werden bei dem Vorgang nämlich nach der Session aber wieder . Deine Daten werden im Anschluss in einem PassKit File zur Verfügung gestellt. Ihr müsst sie nur noch in euer Apple Wallet hinzufügen . Dort wird das File auch zur Nutzung im Apple Wallet gespeichert . Das bedeutet, dass diese Daten nach dem Speichern möglicherweise über Apples Clouddienst iCloud synchronisiert werden, wie Pimminger hinweist. Dasselbe passiert aber etwa auch, wenn ihr ein Foto von eurem e-Impfpass mit einem iPhone macht und das Foto auf eurem Handy abspeichert.

zur Verfügung gestellt. Ihr müsst sie nur noch in euer . Dort wird das File auch zur Nutzung im . Das bedeutet, dass diese Daten nach dem Speichern möglicherweise über Apples werden, wie Pimminger hinweist. Dasselbe passiert aber etwa auch, wenn ihr ein Foto von eurem e-Impfpass mit einem iPhone macht und das Foto auf eurem Handy abspeichert. Dasselbe File könnt ihr auch in eine Wallet-App für Android laden.