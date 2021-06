So funktioniert der Grüne Pass für Getestete

Am Donnerstag wurde der Grüne Pass in Österreich für Getestete und Genesene freigeschaltet. Wir haben uns das angesehen.

Lange wurde über den Grünen Pass gesprochen, der EU-weit mit Anfang Juli 2021 eingeführt werden soll. Nun ist es in Österreich soweit: Am Donnerstag fiel mit einigen Tagen Verspätung der Startschuss für die Umstellung.

Die ersten Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes können für getestete Personen bereits seit Donnerstagvormittag digital erstellt und abgerufen werden. Für genesene Personen soll dies im Laufe des Tages funktionieren. Geimpfte müssen noch bis Ende des Monats warten.

Die futurezone hat sich anhand von „Österreich testet“ angesehen, wie der Grüne Pass aussieht und funktioniert.

Schritt für Schritt zum Grünen Pass

Meldet man sich zu einem Test bei „Österreich testet“ an, sieht alles noch so aus, wie man es bisher gewohnt ist. Man druckt einen „Laufzettel“ aus und geht damit zur Teststation. Doch das Zertifikat, das man danach per E-Mail oder SMS erhält, hat sich nun geändert.