Was bringt der "Grüne Impfpass": 12 Fragen und Antworten

Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt und die EU-Kommission mit der technischen Ausarbeitung beauftragt. Die EU-Kommission hat am Montag bekannt gegeben, noch im März einen Gesetzesentwurf für den „Grünen Pass“ vorlegen zu wollen und bis Ende Mai ein technisches Konzept. Was der europäische Impfnachweis genau können soll, darüber gibt es EU-weit noch Differenzen.

Noch ist die Anzahl der Menschen, die gegen COVID-19 geimpft sind, gering. Doch ein Vorschlag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eröffnete EU-weit eine Debatte darüber: Sollen Geimpfte, Genesene und Getestete bestimmte "Privilegien" erhalten, etwa in Form eines "Grünen Passes“? Die futurezone beantwortet die wichtigsten Fragen.

Der e-Impfpass ersetzt in Österreich den klassischen Impfpass auf Papier. Dort werden künftig alle Impfungen aufgezeichnet, die eine Person erhalten hat. Das gilt auch für die beiden Corona-Teilimpfungen. Der „Grüne Pass“ soll auf diese Daten zugreifen können, wird aber eine eigene Anwendung sein.

Europaweites Ziel ist, dass Corona-Geimpfte mit dem Pass fälschungssicher ihre Immunisierung nachweisen können. In Österreich ist im Rahmen einer nationalen Lösung auch geplant, dass Menschen, die ein 48 Stunden gültiges negatives Testergebnis haben, oder innerhalb der letzten 6 Monate eine COVID-19-Erkrankung durchlebt haben, integriert werden.

Wie soll der „Grüne Pass“ funktionieren?

Die genaue technische Umsetzung steht noch nicht fest. Vieles deutet darauf hin, dass der Nachweis mittels QR-Code geplant ist. Im Gesundheitsministerium wird bereits an einer „Vorstufe“ gearbeitet. Man wird in einem ersten Schritt mittels QR-Code sein negatives Testergebnis nachweisen können. Laut Gesundheitsministerium geht das bereits in einigen Bundesländern.

Hat nicht jedes Bundesland sein eigenes Testsystem?

Ja, deswegen gibt es den QR-Code derzeit noch nicht für alle Bundesländer, sondern nur für jene, die bei „Österreich testet“ gelistet sind sowie für alle, die sich in Apotheken testen lassen. Dort bekommt man bereits jetzt QR-Codes als Test-Nachweis. Die Stadt Wien hat am Montag sein Testsystem ebenfalls auf QR-Codes umgestellt. Diese zeigen jetzt auch mit den Farben grün (48h gültig, geeignet für Eintrittstests), gelb (1 Woche gültig, geeignet als Berufstest) und rot (abgelaufen) an, wann jemand getestet worden ist.

Geplant seitens des Gesundheitsministeriums ist, dass der QR-Code in weiterer Folge auch in Apps von Fremd-Anbietern eingebaut werden kann. Laut Gesundheitsministerium sollen bald alle Bundesländer QR-Codes ausgeben.