Was ihr zum Start des Grünen Passes wissen müsst

Der Grüne Pass ist in Österreich jetzt verfügbar. Was er kann und was sich für euch ändert.

Am Donnerstag fiel mit einigen Tagen Verspätung (der ursprüngliche Termin war der 4. Juni) der Startschuss für den Grünen Pass. Die ersten Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes können für getestete Personen bereits seit Donnerstagvormittag digital erstellt und abgerufen werden. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch hier. Auch genesene Personen sollten im Laufe des Tages online ihren QR-Code via gesundheit.gv.at runterladen können. Bis 16 Uhr war die Funktion allerdings noch nicht verfügbar, wie ein futurezone-Test ergab. Geimpfte müssen, obwohl sie immer mehr werden, noch bis Ende des Monats warten. Die Umstellung hier ist laut Gesundheitsministerium komplexer als bei den anderen Datenbanken. Alle Nachweise gelten weiterhin in Österreich Wichtig für alle ist zu wissen, dass die bisherigen Nachweise - analog sowie digital -, die in Gastrobetrieben, Freibädern, Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, etc. benötigt werden, um der „3G-Regel“ zu entsprechen, innerhalb Österreichs weiterhin gültig sein werden. Geimpfte können innerhalb Österreichs ihre ausgedruckten e-Impfpässe vorweisen, oder aber Fotos des analogen, gelben Impfpasses (oder diesen selbst) herzeigen. Wie ihr an diesen Ausdruck eures e-Impfpasses kommt, haben wir euch hier bereits erklärt. Das Gesundheitsministerium bekräftigt, dass die Impfzertifikate im EU-Standard "in einem nächsten Schritt" dazukommen. So funktioniert der Grüne Pass für Genesene Auch die bisher ausgestellten Genesenennachweise sind gültig. Für Genese wird es demnächst die Möglichkeit geben, diese mit QR-Code versehen als Grünen Pass via gesundheit.gv.at runterzuladen. Dazu ist allerdings eine Bürgerkarte oder Handy-Signatur notwendig. Einloggen tut man sich als Nutzer*in hierfür genau an derselben Stelle, an der man sich auch einloggt, wenn man seine ELGA-Daten abfragen möchte. In weiterer Folge wird ein eigener Bereich für den Grünen Pass zur Verfügung stehen, um seine Daten runterzuladen. Laut einem Pressesprecher des Gesundheitsministeriums soll dies „in Kürze“ möglich sein.

Der Grüne Pass wird auf gesundheit.gv.at zwar bereits beworben, ist aber noch nicht abrufbar. © Screenshot

Wem dies zu kompliziert ist, der kann das Zertifikat auch über die ELGA-Ombudsstellen erhalten, oder über Gemeinden, Magistrats- und Bezirksverwaltungsbehörden. „Diese haben die Möglichkeit, das Zertifikat auszudrucken. Wir können aber nicht gewährleisten, dass alle dieses Service zur Verfügung stellen, daher ist es am besten, man ruft vorher an und fragt nach“, so der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums zur futurezone. Während die Umstellung auf den Grünen Pass für Tests, die in offiziellen Teststraßen durchgeführt werden, bereits recht gut funktioniert hat, gibt es bei den Genesenen noch Probleme. Die ELGA-Ombudsstellen sowie die Gemeinden sehen sich für die neuen Aufgaben nicht ausreichend gewappnet. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz, dass ihre Einrichtungen weder das nötige Personal noch die Kompetenz dazu hätten. Sie forderte das Gesundheitsministerium auf, kompetente Servicestellen einzurichten.

Vor allem für das Reisen innerhalb Europas ist der QR-Code wichtig. © APA/BARBARA GINDL / BARBARA GINDL