Wie man eine Corona-Impfung aus dem e-Impfpass abruft

Ab Mittwoch gelten in Österreich strikte Regeln, wenn man in Restaurants, zum Friseur und in Freibäder gehen will oder an Kulturveranstaltungen teilnehmen möchte. Neben Corona-Tests und dem Nachweis eines Genesenen-Status gibt es für Geimpfte vor allem eine Regel: Sie müssen nachweisen, dass sie mindestens vor 22 Tagen ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Bisher erhielten 3.018.250 Menschen in Österreich den ersten Stich, wie die Daten aus dem Impfregister zeigen.

Analoger und digitaler Impfpass

Der Nachweis der Impfung erfolgt in einem ersten Schritt auf Papier oder elektronisch bestenfalls als PDF. Geimpfte können etwa ihren gelben Impfpass herzeigen, sofern der Impfarzt die Impfung in diesen korrekt mit Pickerl von der Impfung inklusive Chargennummer und Datum eingetragen hat. Auch als Nachweis gültig ist die Impfkarte. Doch bei manchen Impfungen wird vergessen, alle Daten richtig einzutragen. Manchmal fehlt das Datum, manchmal der Stempel des Arztes, manchmal das Pickerl mit der Chargennummer des Impfstoffes.

Eine Alternative, eine Impfung nach dem 22. Tag korrekt nachzuweisen, ist auch die Abfrage im sogenannten „e-Impfpass“. Wie beim klassischen Impfpass auf Papier werden im e-Impfpass alle Corona-Impfungen aufgezeichnet, die eine Person erhalten hat. Ihr könnt also eure erste Teilimpfung im ELGA-Portal aufrufen, abspeichern, ausdrucken und dann als Nachweis verwenden. Wir zeigen euch Schritt für Schritt wie das funktioniert.