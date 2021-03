Impfnachweis: Wie der Grüne Pass funktionieren wird

Bereits seit einiger Zeit wird in Österreich sowie auf EU-Ebene an der Einführung eines Grünen Passes gearbeitet. Damit sollen Menschen nachweisen können, dass sie eine gewisse Immunität gegenüber Corona besitzen - also entweder geimpft sind oder bereits eine Infektion durchgemacht haben. Auch Ergebnisse von Corona-Tests sollen in dem Pass gespeichert werden und somit nachgewiesen werden können. Dieser digitale Ausweis könnte künftig Voraussetzung sein, um gewisse Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder um in andere EU-Länder zu reisen. In Israel gibt es ein derartiges System bereits.

Am Freitag hat das Gesundheitsministerium Einblick gegeben, wie so ein Grüner Pass künftig aussehen könnte. „Wir bereiten gerade die rechtlichen und technischen Vorrausetzungen für diesen Grünen Pass vor“, sagt Gesundheitsminister Rodolf Anschober (Grüne). Demnach sei es wichtig, dass der Pass im gesamteuropäischen Projekt umgesetzt wird. „Alles andere wäre unsinnig“, so Anschober.

Keine App

Grundlage des Grünen Passes soll laut Gerald Schimpf, Leiter des Corona-Krisenstabs im Gesundheitsministerium, keine App sein. Stattdessen sollen die Nachweise von Tests, Impfungen oder Genesung per QR-Code erfolgen. In dem QR-Code sollen alle relevanten Daten zur Person und zu den Nachweisen im Klartext hinterlegt sein. Dies sehe die EU-Verordnung so vor, wie Christopher Ozvald, einer der IT-Experten des Gesundheitsministeriums, der an dem Projekt auf EU-Ebene mitarbeitet, erklärt. Fälschungssicher sollen die Informationen dank einer digitalen Signatur sein.

Gehe es etwa um Reisefreiheit, wird es in der Praxis so ablaufen, dass der Grenzbeamte den QR-Code scannt. So bekommt er alle entsprechenden Informationen – etwa den zuletzt durchgeführten Test – und kann sie mit den Bestimmungen des jeweiligen Landes abgleichen. Anhand der digitalen Signatur des Codes kann festgestellt werden, ob der Pass legitim ist. Anschließend könne auf Basis der Informationen die Einreise gewährt oder eben abgelehnt werden.