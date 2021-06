Ansturm auf Grünen Pass lässt Handysignatur crashen

Am Montag kommt es seit der Früh zu Problemen beim Log-in mit der Handysignatur.

Wer sich am Montag beim Grünen Pass einloggen will, um etwa sein Impfzertifikat herunterzuladen, hat mit teils erheblichen Problemen zu kämpfen. Diverse futurezone-Leser*innen berichten davon, dass das Log-in hängt oder gar nicht möglich ist. Wir konnten die Probleme reproduzieren. Auch andere Services, wie finanzonline.gv.at, bei denen man sich per Handy-Signatur einloggen muss, streikten.

A-Trust bestätigt Probleme mit Handysignatur

Die für die technische Abwicklung zuständige Firma A-Trust bestätigt auf Anfrage der futurezone, dass es derzeit "zu leichten Verzögerungen kommt". Wenn ein Service derzeit nicht wie gewohnt funktioniere, solle man die Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen. Man arbeite an einer raschen Performance-Steigerung, teilte A-Trust der futurezone mit.