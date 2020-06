Guguchu als MySpace-Konkurrenz

„Der Musikbereich ist ein schwieriges Terrain, um ein Unternehmen zu gründen“, erzählt der Geschäftsführer von Guguchu, Bernd Strenitz. Der Grazer war davor als Investment Banker in London tätig. Dort, erzählt er, sei er häufig mit Musik-Start-Ups in Kontakt gekommen und habe viel über Bands und ihre Bedürfnisse gelernt. Aus privaten Gründen zog es den ehemaligen Investment Banker, der davor an der WU Wien studiert hat, nach New York. In dieser Stadt gründete Strenitz mit seinem Kollegen Florian Hoenig aus Wels und John Farrugia aus London im Jahr 2009 Guguchu, eine Musik-Plattform, die als sogenannte Direct-to-Fan-Lösung funktioniert.

Direct-to-Fan bedeutet, dass der Musiker oder das Label, das ihn vertritt, mit einer Plattform alle Fans des Künstlers bedienen kann. Vom Newsletter, der über neue Veröffentlichungen oder Auftritte informiert angefangen, über die Integration von Social Media-Kanälen wie Facebook und YouTube, bis zum direkten Verkauf von Musik oder Konzertkarten im Web. „Wir wollen keinesfalls das Label ersetzen, im Gegenteil. Wir arbeiten mit vielen kleinen Labels, die etwa vier bis fünf Künstler vertreten, zusammen“, so Strenitz.

Aufgeräumtes User-Interface

Nach einem Jahr Programmierarbeit, bei der Hoenig von Bernhard Valenti aus Wels unterstützt wurde, entstand 2009 eine ausgereifte Musik-Plattform. Die futurezone nahm diese selbst unter die Lupe: Die Benutzeroberfläche von Guguchu wirkt aufgeräumt und ist gut strukturiert. Trotz der vielen Möglichkeiten, die die Plattform bietet, findet man sich sofort zurecht. Alles in allem dauert es etwa einen halben Tag, bis man als Künstler eine eigene Website mit den jüngsten Veröffentlichungen eingerichtet hat und diese über seine Social Media-Kanäle verbreitet hat. „Man muss definitiv etwas Zeit investieren, aber auf technischer Ebene muss man kein Experte sein“, so Strenitz.

Besonders stolz ist Strenitz auf das Dashboard, das wie eine E-Mail-Inbox aussieht und das als eine Art Nachrichtenzentrum fungiert. „Dort werden sämtliche Band-Fan-Aktionen im Hintergrund gespeichert. So kann die Software auf Aktionen der Bands reagieren und die Rolle eines Band-Managers übernehmen“, erklärt Strenitz. Valenti und CTO Hoenig haben sich beide während ihres Studiums an der Johannes Kepler Universität in Linz mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Diese Fähigkeiten sind in die Entwicklung von Guguchu mit eingeflossen.