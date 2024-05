Hacker legen Europol-Seite lahm und stehlen Daten

Eine Ermittler*innen-Plattform der europäischen Polizeibehörde Europol war Ziel eines Cyberangriffs . Wie Bleeping Computer berichtet , sollen Hacker*innen von " Europol for Experts " gestohlen haben. Sie werden in einem Forum zum Verkauf angeboten.

Europol for Exports weiterhin offline

Die Webseite von „Europol for Experts“ ist seit Freitag, 10. Mai, offline. Am Sonntag, 12. Mai, ist weiterhin die Nachricht „The Application is currently under Maintanance“ (die Anwendung wird derzeit gewartet) angezeigt. Wann die Seite wieder verfügbar sein wird, ist unklar. Es heißt lediglich: „Kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder“.