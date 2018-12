Hacker installiert Linux auf Tesla Model 3

Der Redditor trsohmers hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Tesla Model 3 softwareseitig etwas zu individualisieren. Aus diesem Grund hat er das Infotainment-System gehackt und mit seiner eigenen Software bestückt. Konkret hat er das Auto mit Ubuntu Linux ausgestattet, das parallel zum existierenden Tesla-Betriebssystem ausgeführt wird, wie er in einem Video zeigt.

Das erlaubt es dem Nutzer, alle bekannten Tesla-Funktionen weiter zu nutzen und gleichzeitig per Ubuntu neue Funktionalitäten in das Auto zu bringen. Das Linux-System ist mit der vollständigen Xfce-Desktopumgebung ausgestattet. In dem Video zeigt er etwa, wie er einen Browser startet und sich ein YouTube-Video ansieht. Außerdem führt er ein paar Befehle in der Kommandozeile aus und startet etwa cpuinfo, das Daten über die Hardware des Systems liefert.