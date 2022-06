Lücke: Hacker können 11 Prozent aller Smartphones weltweit lahmlegen

Interessant ist die Sicherheitslücke etwa für Hackergruppen oder Geheimdienste, um die Handy-Kommunikation an einem bestimmten Ort zu unterbinden. Laut den Expert*innen betrifft die Lücke rund 11 Prozent der Geräte weltweit. Die sind aufgrund ihres günstigen Preises besonders in Asien und Afrika weit verbreitet. UNISOC-Komponenten sind aber auch in Budget-Geräten in Europa im Umlauf.

Betriebssystem immer auf dem neuesten Stand halten

Betroffene Android-Nutzer*innen können sich so weit nicht gegen die Sicherheitslücke schützen. UNISOC gab gegenüber CPR bereits im Mai an, die Lücke umgehend zu stopfen. Auch Google werde den Patch in das nächste größere Sicherheitsupdate für Android mit aufnehmen. CPR rät Nutzer*innen daher, das Betriebssystem ihres Smartphones immer auf dem neuesten Stand zu halten.