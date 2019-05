Hacker-Wettbewerb: „Man muss Spaß haben, sonst geht gar nichts“

Zum achten Mal findet heuer die Austria Cyber Security Challenge (ACSC) statt. Dabei lösen Schüler und Studenten knifflige Aufgaben. Diese sind an den Herausforderungen angelehnt, die IT-Security-Spezialisten in ihrem Job bewältigen müssen. Zusätzlich gibt es eine offene Klasse, bei der auch Security-Profis teilnehmen können, sowie die Level 1 Challenge, bei der jeder in die Welt des Hackings hineinschnuppern kann.

Der Favorit in der Schülerwertung der ASCS ist dieses Jahr wieder die HTBLA Kaindorf. Im Vorjahr stellte sie sowohl in der Qualifikation als auch im Finale die meisten Schüler. Natürlich war auch unter den drei Gewinnern ein „Kaindorfer“.

Einer der Erfolgsfaktoren ist Gerold Haynaly. Er gilt als das „Security-Mastermind“ unter den Lehrern der HTBLA Kaindorf. Die futurezone hat mit ihm über die ASCS gesprochen.

futurezone: Die HTBLA Kaindorf geht wieder als eine der Favoriten in die ACSC. Übt dieser Erfolg Druck auf Schüler und Lehrer aus?

Gerold Haynaly: Nein, man muss Freude am Tüfteln und Spaß an der Sache haben, sonst geht gar nichts. Der Ehrgeiz, mindestens so gut wie die „Kaindorfer” im Vorjahr zu sein, kommt dann ganz von allein.

Wird der Unterricht angepasst, um auch heuer wieder bei der A CSC gut abzuschneiden?

Wir haben in der 4. und 5. Klasse unserer HTL das Wahlpflichtfach „Security”, um Themen wie Binary Exploitation, Metasploit oder Verschlüsselung ausführlicher zu behandeln. Bei unserem schulinternen KaindorfCTF (einem achtstündigen Hacking-Wettbewerb mit Jeopardy und Attack/Defense, veranstaltet von ehemaligen „Kaindorfern”) haben heuer 78 Schülerinnen und Schüler teilgenommen.

Wie werden die an der ACSC teilnehmenden Schüler während den Ferien betreut?

Die Schüler haben ihre Chatgroups und Discord-Accounts. Die Jüngeren dürfen die Älteren immer um Tipps fragen (aber nie um die Lösung!) - Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.