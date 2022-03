Hackerangriff sorgt für Chaos bei italienischer Eisenbahn

Die italienische Bahn hat 3 Tage Zeit, um 5 Millionen Dollar in Form von Bitcoin zu zahlen.

Ein Hackerangriff auf die internen Systeme der italienischen Eisenbahn hat den Ticketverkauf im gesamten Land lahmgelegt. Seit gestern sind Fahrkarten für die Züge von Trenitalia und Ferrovie Dello Stato weder an den Automaten noch an den Schaltern verfügbar.

Lediglich über die Websites der Bahnbetreiber können aktuell noch Tickets erworben werden. Auch kümmern sich die Schaffner*innen direkt im Zug um den Verkauf der Karten. Zusätzliche Kosten für die Fahrgäste entstehen nicht, berichtet HD Blog.

Hive bekennt sich zu Attacke

Vermutet wird eine Ransomware-Attacke. Mitabeiter*innen der betroffenen Unternehmen sollen in internen Benachrichtigungen aufgefordert worden sein, die Rechner, welche an die Firmennetze gekoppelt sind, sofort abzuschalten.

Inzwischen soll sich die russisch-bulgarische Hackergruppe Hive als Angreifer zu erkennen gegeben haben. Sie war es auch, die 2021 das Warenwirtschaftssystem von Media Markt und Saturn in mehreren Ländern lahmgelegt hatte. Die futurezone hat berichtet. 3 Tage habe die italienischen Bahnen nun Zeit, 5 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin an die Gruppe zu zahlen, heißt es. Kommen sie der Forderung nicht rechtzeitig nach, soll sich das Lösegeld verdoppeln.

Das Nationale Zentrum für Cyberkriminalität führe aktuell die Ermittlungen durch. Momentan sei noch nicht bekannt, ob es den Hacker*innen gelungen ist, an persönliche Daten der Fahrgäste zu gelangen.