Hamster handelt mit Kryptowährungen und macht 45 Prozent Rendite

Schwankender Erfolg

Der erste Handel fand am 12. Juni statt. Mr. Goxx investierte in XLM (Stellar). Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Verlusten besitzt Mr. Goxx derzeit 11 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ether, Doge, XLM und Ether. Am meisten investierte der Nager aber in TRX. Davon hält er momentan ungefähr 1805, das entspricht derzeit 150 Euro.

Zu Spitzenzeiten konnte der Hamster 46,59 Prozent Rendite erzielen und damit ein Plus von etwa 151,87 Euro. Nach seinem letzten Bürotag liegt er aufgrund der Entscheidung, BCH mit einem Verlust von 35 Prozent zu verkaufen, nur noch bei 16 Prozent. Trotzdem bleibt er damit bei einem Plus von 54,13 Euro. Dabei schlägt er sich trotzdem deutlich besser als Bitcoin oder der Aktienindex S&P 500.