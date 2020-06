Highspeed-Internet für europäische Flüge geplant

"Die Geschwindigkeit und User Experience sowie der hohe Preis waren bei Internet im Flugzeug bisher eher enttäuschend", sagte Alcatel-Lucent-CEO Michel Combes bei der Präsentation der Pläne auf den Bell Labs Future X Days in Stuttgart. Mit dem für Ende 2016 geplanten Hybrid-Netzwerk aus Satelliten und LTE-Bodenstationen will man das weltweit schnellste Breitbandinternet in der Luft anbieten. Zumindest Geschwindigkeiten bis 75 Mbit pro Sekunde sollen theoretisch erreicht werden können.

Während Inmarsat beim Satelliten auf einen Europasat von Thales Alenia Space setzt, wird Alcatel LTE-Technologien am Boden für das S-Frequenzband adaptieren. Laut Leo Mondale, Inmarsat-Chef, wurde die Satellitenlizenz bereits von 23 EU-Staaten erteilt. Bei der Bodenlizenz bemüht man sich jetzt um die entsprechenden Zusagen, um Ende 2016 starten zu können. "Auch wenn die Nachfrage unter Konsumenten hoch ist, bleibt der Markt aufgrund der vielen Parameter in der Luftfahrtindustrie schwierig", meinte Mondale. Er zeigte sich aber optimistisch, dass Internet im Flugzeug in den kommenden Jahren endlich auch in Europa den Durchbruch schaffen könnte.