Home Depot litt unter selber Schadsoftware wie Target

Wie die IT-Sicherheitsexperten von KrebsOnSecurity berichten, zeigt die Untersuchung des Datendiebstahls bei der US-Baumarktkette Home Depot, dass eine bereits bekannte Schadsoftware zum Einsatz kam. Eine Variante von " BlackPOS" saugte Daten von Kredit- und Bankkarten direkt von Registrierkassen, die mit dem Windows Betriebssystem arbeiteten. Die gestohlenen Daten tauchten danach auf einem Online-Schwarzmarkt namens Rescator auf, genauso wie zuvor das Diebesgut von Target.

Die Schadsoftware BlackPOS wird unterdessen in Verbindung mit US-feindlichen Programmierern gebracht. Links, die im Programmcode der Schadsoftware untergebracht waren, führen auf Artikel, in denen die USA der Kriegstreiberei in der Ukraine, Syrien, Ägypten und Libyen bezichtigt wird.