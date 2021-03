"Homeoffice macht auf Dauer krank"

Die Coronavirus-Pandemie hat die Arbeitswelt komplett auf den Kopf gestellt. Noch nie waren in der 2. Republik in Österreich mehr Menschen arbeitslos als durch die Auswirkungen der Corona-Krise, noch nie waren so viele Menschen in Kurzarbeit und noch nie haben so viele Arbeitnehmer*innen im Homeoffice gearbeitet.

Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Arbeiterkammer (AK) gemeinsam mit der Central European University (CEU) und dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds eine Podiumsdiskussion.