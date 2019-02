Homöopath schwärzt Wissenschaftler wegen Amazon-Paket an

Aigner dementiert

„Ich kann dazu eigentlich gar nicht viel erzählen, außer dass alles extrem skurril ist“, erklärt Florian Aigner auf Nachfrage der futurezone. Er habe diesen Herrn bis zu dem am Dienstag abgesetzten Tweet überhaupt nicht gekannt. „Wer ihm mein Buch geschickt hat oder ob er es sich vielleicht sogar selber geschickt hat, weiß ich nicht. Ich war es jedenfalls nicht. Ich wüsste auch nicht, warum ich das machen sollte. Bis gestern wusste ich ja nicht einmal, dass es diese Person gibt“, sagt Aigner.

Entgegen des Vorwurfs habe er auch kein Interesse daran, Menschen zu missionieren, die an Homöopathie glauben. „Das Thema interessiert mich persönlich nicht mehr so sehr, da dazu bereits alles gesagt wurde, was es zu sagen gibt.“ Aigner beschäftigt sich in seinen Wissenschaftskolumnen oft pointiert mit Themen, die eher der Esoterik und wissenschaftlich höchst umstrittenen Methoden zuzuordnen sind.

Manuell editieren

Wer dem Arzt das Buch gesendet hat, ist unklar. Tatsächlich können derartige Grußbotschaften bei Amazon manuell editiert werden. Standardmäßig ist allerdings der Name des Versenders voreingestellt. Ein Beweis dafür, dass Quak sich das Buch selbst geschickt hat, ist das natürlich nicht.