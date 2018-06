Honda zieht Roboter Asimo den Stecker

2013 fand Asimo auch einen Job als Museumsführer in Tokio. Sein erster Arbeitstag stellte sich jedoch als suboptimal heraus. So verfiel er gegenüber Besuchern irgendwann in eine Endlosschleife und fragte ständig nur "Wer will Asimo eine Frage stellen?". Grund war damals, dass er die Handgesten der Besucher falsch interpretierte.