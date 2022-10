House of the Dragon: Staffelfinale vor Release geleakt

Der lang erwartete Game-of-Thrones-Ableger House of the Dragon startete im August und seitdem hat der verantwortliche TV-Sender HBO mit Leaks zu kämpfen. Bereits vor dem Start wurde die Handlung komplett geleakt. Und nun wurde das lang erwartete Staffelfinale bereits 2 Tage vor der Ausstrahlung ebenfalls geleakt, wie Torrentfreak berichtet.

S01E10 tauchte am Freitag auf verschiedenen Usenet-Servern sowie Torrent-Trackern auf. Offiziell veröffentlicht soll die Episode am Sonntag (23.10.) werden.

In Österreich und Deutschland ist die Serie bei Sky abrufbar.

HBO "enttäuscht"

HBO bestätigte den Leak gegenüber Variety und zeigte sich "enttäuscht”. Der Leak dürfte von Vertriebspartnern in der EMEA-Region stammen, heißt es in der vollständigen Erklärung.

Woher der Leak genau kommt, ist unklar. Torrentfreak berichtet davon, dass dem File in seiner ersten Version eine Untertiteldatei in Hebräisch beilag. Das deutet darauf hin, dass der Ursprung des Leaks in Israel liegt. Der Umstand, dass das Video in 25fps geleakt wurde, schließt auch Länder wie die USA, Japan und Brasilien aus.

4 Staffeln geplant

Das Finale ist noch lange nicht das Ende der Serie. So sind noch 3 weitere Staffeln mit jeweils 10 Episoden geplant, wie Autor George R.R. Martin in seinem Blog schrieb.