House of the Dragon: Handlung komplett geleakt, HBO geht vor Gericht

Der lang erwartete “Game of Thrones”-Ableger “House of the Dragon” startet offiziell am 21. August. Der US-Sender HBO hat aber bereits mit Leaks zu kämpfen. Zwar wurde die Serie noch nicht veröffentlicht, die Handlung sickerte aber durch.

Bereits bei “Game of Thrones” musste sich HBO mit Leaks aller Art herumschlagen. Manchmal wurden ganze Folgen vorab veröffentlicht, manchmal wurde auch nur der Inhalt der Folgen vor Ausstrahlung bekannt. Das soll nun auch bei “House of Dragon” der Fall sein.

Inhalt auf Reddit gepostet

Im Onlineforum Reddit soll die Nutzer*in “HOTDleaks” einen Beitrag mit der gesamten Handlungszusammenfassung aller Episoden gepostet haben. Reddit habe die Nutzer*in schnell gesperrt. Von HBO gab es keinen offiziellen Kommentar, ob es sich dabei um echte Informationen handelt.