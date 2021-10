Erster Trailer zu Game of Thrones: House of the Dragon ist da

In Europa startet die Fantasy-Serie am 26. Oktober. Sie basiert auf dem Roman "Feuer und Blut" von George R.R. Martin.

Nach dem Ende der Erfolgsserie Game of Thones vor über 2 Jahren hat HBO Max nun den ersten Trailer zur Prequel-Serie House of the Dragon herausgebracht. Die Geschichte findet 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie statt, die auf den Romanen von George R. R. Martin basieren.

In der neuen Serie geht es um die Vorfahr*innen der Hauses Targaryen, die Westeros beherrschten. Das Prequel basiert auf Martins „Feuer & Blut“, Vol. 1, aus dem Jahr 2018, wie CNET berichtet.