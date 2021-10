Huawei: "Operationen über 5G werden möglich sein"

Wie präsent ist Huawei in Europa? In Schweden hat Huawei sein erstes europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum aufgebaut, dann enstanden weitere in Polen, München, Mailand. In Ungarn haben wir ein großes Produktionszentrum, in Frankreich wird eine neue Fabrik eröffnet. In Österreich haben wir auch ein kleines, aber feines R&D-Center, das sich mit magnetischen Produkten beschäftigt. Wir haben da eine universitäre Kooperation mit der TU Wien. Die Patente für daraus entstehende Technologien bleiben in Österreich.

futurezone: Sie arbeiten schon seit 2009 in Österreich für Huawei. Wie hat sich das Unternehmen in dieser Zeit verändert? Erich Manzer: Es hat sich viel getan in der Zeit. Früher waren wir schon bei vielen Ausschreibungen dabei, es gab aber gewisse Schwierigkeiten bei der Verständigung. Da sind Kulturen aufeinandergeprallt. Einem Kunden etwa klar zu sagen 'Mit diesem Argument hast du nicht recht', das galt als unhöflich. Das musste man erst lernen. Mittlerweile sind wir schon lange in Europa angekommen.

Als Vice President von Huawei Technologies Austria ist Erich Manzer für den Verkauf im Carrier-Bereich (Mobilfunkbetreiber) verantwortlich. Durch frühere Tätigkeiten bei A1, One und Orange hat Manzer viel Erfahrung in der heimischen Telekom-Branche gesammelt. Wir haben mit dem Manager über Huawei und den neuen Mobilfunkstandard 5G gesprochen.

Ist das ungewöhnlich für Huawei?

Nein, das passiert an anderen Standorten auch. Wenn es um Forschung an Technologien geht, die in Huawei-Produkte eingebaut werden, bleiben die Patente natürlich bei Huawei. Aber es gibt Randbereiche, wo Technologien jedem zur Verfügung gestellt werden. Wir legen Wert darauf, dass wir Entwicklungen in Europa vorantreiben. Lokale Wertschöpfung ist uns wichtig. Huawei hat 22.000 Mitarbeiter in Europa und es gibt viele lokale Partnerunternehmen, auch in Österreich.

Auf dem 5G World 2020 Summit hat Huawei einen Preis für ein Projekt in Wuhan erhalten. Worum ging es dabei?

In Wuhan ist wegen der Corona-Krise ein Spital aus dem Boden gestampft worden. Das wurde von Anfang an mit 5G versorgt. Wir haben uns überlegt, wie wir das Personal im Spital unterstützen können und haben dann über 5G kontrollierte Roboter zum Einsatz gebracht.