Huawei plant globalen Flaggschiff-Launch in Wien

Die globale Version von Huaweis Smartphone-Flaggschiff soll im Oktober in Wien vorgestellt werden.

Huawei hat offenbar ein globales Launch-Event in Wien geplant. Welche Produkte der chinesische Technologiekonzern am 21. Oktober in der Bundeshauptstadt präsentieren wird, geht aus der Ankündigung, die seit einigen Tagen durch das Internet geistert, nicht hervor. Alles deutet jedoch darauf hin, dass es sich um die globale Version des Flaggschiff-Smartphones Huawei P50 handelt.