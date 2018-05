"Ich kann es kaum erwarten, einen VR-Penis auszuprobieren"

"Immer schon Sachen im Schlafzimmer gebastelt"

Doch auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit der Frage, wie Innovation ins Schlafzimmer kommt. Trudy Barber, eine Forscherin der University of Portsmouth, hat bereits 1992 das erste Forschungslabor für VR-Sex aufgebaut und später ihren PhD in Computer-Fetischismus und Sex-Futurologie gemacht. „Menschen haben schon immer Sachen in ihren Schlafzimmern gebastelt und Dinge zweckentfremdet“, sagt Barber. „Wir haben bereits in den Neunzigern Menschen untersucht, die Maschinen gebaut haben, mit denen Menschen sie über das Internet berühren und mit ihnen interagieren konnten. Viele hatten Angst, sie würden sich versehentlich damit einen tödlichen Elektroschock verpassen, aber tatsächlich haben sie ihre eigene Identität weiterentwickelt.“