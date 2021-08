Ikea nimmt 30 E-Lieferwägen in Wien in Betrieb

Über 300 Tonnen CO2 weniger

„Im ersten Jahr handelt es sich um ca. 117.000 Lieferungen von Strebersdorf, die emissionsfrei durchgeführt werden, was mehr als 65 Prozent aller Zustellungen im Raum Wien entspricht. Umgerechnet sind das 1,5 Millionen Straßenkilometer und somit mehr als 300 Tonnen Reduzierung an CO2-Ausstoß“, so die Schweden heute in Strebersdorf.