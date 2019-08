Influencer reingelegt: Sie hielten Kieselsteine für Mondgestein

YouTube-Prankster gegen Instagram-Influencer - das ist eine eigene Art von Brutalität in den sozialen Netzwerken. Zwei YouTuber haben Kieselsteine in ein schönes Glas verpackt, einen handgeschriebenen Brief mit National Space Centre-Logo beigelegt und an 40 britische Influencer verschickt.

In dem Brief war zu lesen: "Um den 50. Jahrestag der Mondlandung zu feiern, schicken wir vom National Space Centre dein ganz eigenes Stück vom Mond. Teilen erwünscht!"