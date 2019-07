Influencerin springt in giftigen See, wird krank: “Das war es wert”

Gesundheitsschädlich

Wer mit dem Wasser in Kontakt gerät, riskiert einen Hautausschlag. Auch die Irritationen der Augen sei möglich, heißt es in einem Bericht des Independent. Wer längere Zeit in dem See verbringt muss zudem mit Durchfällen, Übelkeit und weiteren Symptomen, die den Verdauungstrakt betreffen, rechnen.

Viele Instagram-Nutzer begnügen sich mit einem Foto vor dem See, doch einige scheuen den Kontakt mit dem Wasser nicht. Sie landen dann im Spital. Auf Instagram finden sich unter Monte Neme viele Fotos zum giftigen See.