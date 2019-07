Mutmaßlicher Mörder teilte Foto von totem Mädchen auf Instagram

Ein Mann hatte unlängst ein Foto des blutigen Körpers eines 17-jähriges Mädchens aus Utica, New York, auf Instagram, Discord und anderen Social Media-Seiten gepostet. Laut Instagram, das in Besitz von Facebook ist, wurde das Bild, das von Nutzer @yesjuliet gepostet wurde, am Sonntag von der Seite genommen. Bei dem Account soll es sich angeblich um jenen eines 21-jährigen US-Amerikaners handeln, der am Montag wegen vorsätzlichen Totschlags angeklagt wurde, wie CNET berichtet. Das Foto auf Social Media soll mit dem von der Polizei identifizierten Körper der jungen Frau übereinstimmen.

Mehrere Fälle verbreitet

Soziale Netzwerke stehen seit einiger Zeit vor neuen Herausforderungen, denn das ist nicht der erste Mordfall, der Tätern eine Plattform bietet. Bereits im März tötete ein Mann aus Christchurch, Neuseeland, 51 Menschen in zwei Moscheen. Die Ermordung war auf Facebook Live zum Streamen verfügbar. Der Netzwerkgigant wurde kritisiert, das Video nicht heruntergenommen zu haben, bevor es weiter im Netz verbreitet werden konnte. Auch andere Morde wurden auf Social Media von Mördern und in Folge von Nutzern verbreitet.

In diesem Fall wurden die Accounts des jungen Mannes gestern von Facebook und Instagram gelöscht. Instagram hat ihr Foto zudem so blockiert, dass es nicht mehr geteilt werden kann. „Wir tun alles, um diesen Inhalt von unseren Plattformen zu entfernen“, so ein Sprecher von Facebook. Nutzer hingegen markieren den ermordeten Teenager auf Fotos mit pinken Wolken, Blumen oder schönen Cartoons.