„WhatsApp-Morde“ sorgen in Indien für Aufregung

Vor den Wahlen in Indien im kommenden Jahr will die Plattform auch mit Fact-Checking-Organisationen zusammenarbeiten. Das war auch bereits in Mexiko der Fall. Dort wurden Nutzer aufgerufen, Falschmeldungen an solche Organisationen zu schicken, um sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Auch die indischen Behörden richteten bereits Hotlines ein, die dabei helfen sollen Falschmeldungen zu entlarven.

Zu drastischeren Mitteln griffen die Behörden vergangene Woche in der Region Tripuras, in der Dorfbewohner reisende Händler angriffen. Die Polizei feuerte Warnschüsse und setzte Tränengas ein, um den Mob zu vertreiben. Zudem wurden Internet- und SMS-Verbindungen in der Gegend vorübergehend gekappt, um die weitere Verbreitung von Gerüchten zu unterbinden.