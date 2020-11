Instagram-Account von Papst Franziskus liked Bild von Nacktmodel

Der Instagram-Account von Papst Franziskus hat ein Foto des brasilianischen Modells Natalia Garibotto geliked. Garibotto tritt auf ihrem Account knapp bekleidet auf.

Einen Tag nachdem Medien auf das Like aufmerksam wurden, wurde es wieder entfernt. Das berichtet die Catholic News Agency (CNA). Die Presseabteilung des Heiligen Stuhls, Holy See Press Office, wollte den Vorfall gegenüber der Presseagentur nicht kommentieren.

Untersuchung eingeleitet

Die Social Media Accounts würden von einem Team betreut, will CNA erfahren haben. Eine interne Untersuchung soll nun ergeben, wie das "Like" zustande kam. Gegenüber dem Guardian sagte ein Sprecher des Vatikan: "Wir können ausschließen, dass das 'Like' von Holy See stammt." Man habe Instagram um eine Erklärung des Vorfalls gebeten.