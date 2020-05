Intel zeigt smarten Gips und Alarm für vergessene Kinder

Seinen "Smart Clip" hat Intel bereits auf der Consumer Electronics Show 2015 präsentiert. Das Gerät soll verhindern, dass Eltern ihre Kinder im Auto vergessen. Laut Intel passiert dies nicht besonders oft, aber doch. Für Kinder kann dies besonders im Sommer lebensgefährlich sein. Der Smart Clip ist direkt am Kindersitzgurt befestigt und hält per Funk (etwa per Bluetooth) eine Verbindung zum Smartphone der Eltern, wo eine App die Verbindungsqualität überwacht. Wenn sich das Smartphone vom Kindersitz entfernt, reißt die Verbindung ab. Die Smartphone-App schlägt Alarm.

Bei Smart Clip handelt es sich um einen Prototyp, der von einer Intel-Technikerin entwickelt wurde und ein Beispiel für eine Anwendung im "Internet der Dinge" darstellen soll. Vor einer Markteinführung steht das Gerät noch nicht.