Internet-Ballone von Loon starten kommerziellen Betrieb

Bereits 35.000 Nutzer

Loon testete das Angebot zuvor bereits einige Monate in dem afrikanischen Land und hat bereits mehr als 35.000 Nutzer mit Internet versorgt. Dabei wurden Download-Geschwindigkeiten von 18,9 Megabits pro Sekunde erreicht, die Uplink-Geschwindkeit betrug 4,74 Megabits pro Sekunde. Die Ballone des Unternehmens schweben dabei in einer Höhe von rund 20 Kilometern und bleiben üblicherweise an die 100 Tage in der Luft.

Die Ballons sollen bald auch in anderen Regionen der Welt als Teil kommerzieller Angebote zum Einsatz kommen. Auch in Mozambique und Peru soll in Zusammenarbeit mit lokalen Telekomanbietern noch heuer heuer der Betrieb aufgenommen werden.

Zuletzt kamen die Loon-Ballons nach einem Erdbeben in Peru zum Einsatz, wo in der Krisenregion innerhalb von 48 Stunden ein LTE-Netz erreichtet wurde. Auch in Puerto Rico befanden sich die Internet-Ballons bereits im Kriseneinsatz.