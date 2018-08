Internet der Dinge: "Es muss Sicherheits-Hygienemaßnahmen geben"

futurezone: Das Internet of Things (IoT) wird unter Sicherheitsexperten auch Internet of Targets (Internet der Ziele) genannt. Viele Geräte gelten als unsicher. Warum ist das so?

Harald Leitenmüller: Dafür gibt es viele Gründe. Hauptgrund ist der Kostendruck. Viele Geräte sind relativ billig und werden in Masse verteilt. Dass Geräte, die im Netz hängen, auch upgedatet werden müssen, wird nicht bedacht. Bei Zehn-Euro-Geräten hat man nicht viel Spielraum für Sicherheitsmaßnahmen.

Wie kann die Sicherheit verbessert werden?

Microsoft hat sich damit sehr intensiv beschäftigt. Wir haben vor kurzem ein Papier (PDF) veröffentlicht, in dem Eigenschaften definiert werden, die ein vernetztes Gerät haben sollte, damit man von Sicherheit sprechen kann. Dazu zählt etwa eine eindeutige Identität des Gerätes, das Speichern privater Schlüssel in einem abgeschirmten Bereich, mehrere voneinander unabhängige Sicherheitsstufen, zertifikat-basierte Authentifizierung, Update-Möglichkeiten und Fehlerberichte an den Hersteller. Das erhöht zwar den Preis, wenn man es sauber macht, es ist aber durchaus möglich, auch auf diese Art CPUs für zehn Dollar zu produzieren.