iPhone 11 überlebt eine Woche unter Wasser, in 7 Metern Tiefe

Bei einem Tauchgang im See Paranoá in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hat ein Tauchlehrer eine überraschende Entdeckung gemacht. In 7 Metern Tiefe bemerkte er zwischen den Fischen und Pflanzen ein iPhone 11.

Eine Woche lang lag das Gerät unter Wasser. Und es funktioniert noch.

Bildschirm intakt

Verloren hatte es der Student Breno Rafael, der auf dem See mit seinem Kajak unterwegs war. Als er eine Frau entdeckte, die gerade am Ertrinken war, sprang der Student ins Wasser, um sie zu retten. Als er die Frau zum Ufer gebracht hatte, bemerkte der junge Mann, dass sein Handy nicht mehr in seiner Hosentasche war.