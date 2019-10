Video: So wasserfest sind das neue iPhone 11 und 11 Pro

Cnet wollte wissen, wie realistisch Apples Angaben zur Wasserfestigkeit der iPhones sind. Das iPhone 11 soll robust genug sein, um 30 Minuten in bis zu 2 Metern Tiefe zu überstehen. Das iPhone 11 Pro schafft angeblich 30 Minuten in bis zu 3 Metern Tiefe.

Um das zu testen, wurden die zwei iPhones an eine Unterwasserdrohne geschnallt. Um das Ganze noch zu verschärfen, fand der Tauchgang nicht in Süßwasser, sondern dem Meer statt. Salzwasser ist laut den Smartphone-Herstellern gefährlicher für die Geräte als Süßwasser. In einem Video wurden die Tauchgänge protokolliert.